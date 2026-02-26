Дружківка на мапі. Фото: DeepState

26 лютого війська країни-агресорки скинули дві фугасні авіабомби “ФАБ-250” на Дружківку. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще одна дістала поранень.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, близько 10:30,російські війська скинули дві фугасні авіабомби “ФАБ-250” на Дружківку. Внаслідок атаки загинув 18-річний хлопець та 57-річний чоловік.

Крім того, мінно-вибухової травми й осколкових поранень зазнав 69-річний містянин. Йому надали медичну допомогу.

Оскільки жертвами атаки загарбників стали цивільні, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК — воєнний злочин.

Нагадаємо, приблизно о 08:55 російські військові завдали удару з артилерії по Краматорській громаді — влучання відбулося у приватному секторі, поранень зазнали чоловік та жінка. Їм вже надають допомогу в місцевій лікарні.