Приблизно о 08:55 російські військові завдали удару з артилерії по Краматорській громаді — влучання відбулося у приватному секторі, поранень зазнали чоловік та жінка. Їм вже надають допомогу в місцевій лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“Поранено жінку 1989 р.н. та чоловіка 1979 р.н. Надається медична допомога в місцевій лікарні. Пошкоджено шість домогосподарств”, — уточнили у Краматорській міській раді.

Там зазначили, що удару по громаді завдали з артилерії калібру 152 мм. Остаточні наслідки атаки ще встановлюють.

