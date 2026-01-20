Росіяни скинули на Дружківку шість авіабомб: є поранені

Наслідки російської атаки у Дружківці, 20 січня 2026 року. Фото: прокуратура Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

20 січня війська країни-агресорки скинули на прифронтову Дружківку шість авіабомб. Внаслідок цих атак дістали поранень четверо цивільних. У місті фіксують руйнування інфраструктури.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, 20 січня 2026 року російські війська завдали ударів по Дружківці. Окупанти скинули на місто 6 авіабомб “ФАБ-250” з УМПК.

Через ці атаки зазнали поранень четверо цивільних. У 46-річної жінки та трьох чоловіків віком 47, 48 й 57 років діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення і переломи.

Серед постраждалих — подружжя, яке на момент обстрілу їхало в автівці. Їх доставили до лікарні. Окупанти також зруйнували приватне домоволодіння та знищили автомобіль.

Нагадаємо, 20 січня війська-країни агресорки атакували Костянтинівську громаду. Внаслідок обстрілу поранень дістала цивільна людина. Обстежити місце удару поки не можуть через безпекову ситуацію.