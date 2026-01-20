Костянтинівська громада на мапі. Фото: DeepState

20 січня війська-країни агресорки атакували Костянтинівську громаду. Внаслідок обстрілу поранень дістала цивільна людина. Обстежити місце удару поки не можуть через безпекову ситуацію.

Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, росіяни атакували зі ствольної артилерії зранку 20 січня. Окупанти били зі ствольної артилерії — поцілили в житлову забудову.

“На жаль, є постраждалий: поблизу власного будинку одна цивільна особа отримала поранення. Пошкоджень житлового будинку не зафіксовано”, — написав посадовець.

Він уточнив, що через безпекову ситуацію місце обстрілу наразі не можуть оглянути — там висока активність російських дронів. Попри це, цивільних закликають евакуюватися до більш безпечних місць. З питань виїзду потрібно телефонувати за цим номером: +38 (093) 420-18-83.

Нагадаємо, правоохоронці зафіксували за добу 1710 ударів з боку російських військ по підконтрольній території Донецької області. Атаки знову були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону, серед його цивільних мешканців вкотре не обійшлося без поранених і загиблих.