Росіяни скинули на Костянтинівку керовані авіабомби: у місті є поранені

Наслідки російських атак по Костянтинівці 26 вересня 2025 року. Фото: Сергій Горбунов

26 вересня окупанти вдарили по Костянтинівці керованими авіабомбами “ФАБ-250”. Внаслідок атаки щонайменше двоє цивільних дістали поранень. У місті пошкоджені понад 20 будівель.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Від одного з ударів зазнали поранень двоє мешканців Костянтинівки. Вони самостійно звернулися по медичну допомогу до лікарень Дружківки. Загалом поранень у місті дістали троє жителів.

“За місцями мешкання зазнали мінно-вибухових травм, осколкових поранень й різаних ран двоє жінок віком 53 і 61 року, а також 50-річний чоловік. Їм надали медичну допомогу”,— розповіла в коментарі “Суспільне Донбас” речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За даними керівництва громади, атаки по Костянтинівці пошкодили шість фасадів багатоповерхових житлових будинків і 18 фасадів приватних осель. Також у місті зафіксували пошкодження фасадів лікарні й руйнування адміністративної будівлі одного з підприємств.

