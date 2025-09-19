Росіяни сподіваються захопити всю Донеччину до кінця зими, — ОСУВ “Дніпро”

Український військовий надає медичну допомогу побратиму. Ілюстративне фото: Володимир Зеленський

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російська армія “фактично провалила” свою весняно-літню наступальну кампанію 2025 року, стверджують в оперативно-стратегічному угрупуванні “Дніпро”. Їм не вдалося досягти своїх цілей на Донеччині повною мірою, тому тепер вони розраховують завершити окупацію Донецької області за осінньо-зимову кампанію, тобто до початку березня 2026-го.

Про це речник ОСУВ “Дніпро” Олексій Бєльський розповів журналістам Вільного Радіо.

Для досягнення цієї мети російське політичне керівництво посилює тиск на солдатів.

“Загарбники підтягнули резерви й посилили тиск по всій не окупованій території області. Головна мета ворога на Донеччині — максимально швидко оточити або окупувати найбільші населені пункти Донеччини — Покровськ, Мирноград, Костянтинівку, Слов’янськ, Краматорськ. Найближча стратегічна мета окупантів на Харківщині – захоплення Куп’янська”, — розповів речник ОСУВ “Дніпро” Олексій Бєльський.

Тактика росіян у 2025 році залишається незмінною — вони вдаються до інфільтрації, тобто діляться на велику кількість малих груп та намагаються непомітно пройти повз українські оборонні рубежі. Вони збираються на визначеній наказом території та накопичуються, щоб потім атакувати окремі населені пункти, лісосмуги, висоти та інші цілі.

Олексій Бєльський зазначи, що подекуди в такі атаки росіяни надсилають бійців по одному.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які беруть участь у контрнаступальній операції в районі Добропілля. Від початку операції у серпні, стверджує глава держави, українським оборонцям вдалося деокупувати 160 квадратних кілометрів території та сім населених пунктів. Більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев’ять населених пунктів оборонцям вдалося зачистити від російських військових.