Президент Зеленський на Донеччині. Фото: ОПУ

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які беруть участь у контрнаступальній операції в районі Добропілля. Від початку операції у серпні, стверджує глава держави, українським оборонцям вдалося деокупувати 160 квадратних кілометрів території та сім населених пунктів. Більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев’ять населених пунктів оборонцям вдалося зачистити від російських військових.

Про це повідомили у пресслужбі ОПУ.

“Донеччина. Поспілкувався із захисниками, подякував за результати та відзначив їх державними нагородами. Була також доповідь Олександра Сирського про перебіг операції, загальну ситуацію на фронті та майбутні плани. Від початку операції вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев’ять населених пунктів очищені від окупантів”, — написав президент.

У відеозверненні з Донеччини президент зазначив, що контрнаступальна операція у районі Добропілля досі триває. Бої він оцінив як “жорсткі”, однак українським силам вдалося завдати росіянам “відчутних втрат”.

“Була сьогодні перша доповідь Головкома Сирського за результатами. Російські військові поповнили наш обмінний фонд – майже сотня вже є російських полонених, будуть ще. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями – уже більш ніж дві з половиною тисячі, з них більш ніж 1300 росіян – убито”, — сказав президент Зеленський.

Жителька Покровська на дев’ятому місяці вагітності намагалася виїхати з міста велосипедом під російськими обстрілами. Її врятували військові 25-ї повітрянодесантної Січеславської бригади.