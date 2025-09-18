Військові врятували жінку, яка на 9 місяці вагітності намагалася велосипедом виїхати з Покровська

Врятована вагітна жителька Покровська. Фото: кадр з відео 25 Січеславської бригади ДШВ

Жителька Покровська на дев’ятому місяці вагітності намагалася виїхати з міста велосипедом під російськими обстрілами. Її врятували військові 25-ї повітрянодесантної Січеславської бригади.

Про це оборонці розповіли у своїх соціальних мережах.

За їхніми словами, це сталося 10 вересня — мешканка Покровська Анна вирушила з рідного міста на велосипеді. Жінка на дев’ятому місяці вагітності намагалася покинути домівку під російськими обстрілами та загрозою FPV-дронів.

“З однією сумкою — заради життя своєї донечки. Анна працювала водійкою на шахті, допомагала землякам під час обстрілів, рятувала людей. Але після того, як батько дитини загинув від чергового удару по місту, зрозуміла: настав час рятувати та себе, і маля”, — кажуть захисники.

Українські воїни з 25 Січеславської бригади ДШВ зустріли Анну та евакуювали її в безпечне місце. Зараз вона чекає на народження донечки та мріє повернутися у мирний Покровськ, розповіли військові.

“Це дорога з голим полем. Чуємо, летить дрон, а ще один — завис над нами — ми не встигли б сховатися, але нам пощастило. Та найбільше переймалися, щоб не довелося дорогою приймати пологи”, — розповіли у бригаді.

Нагадаємо, за останній тиждень з населених пунктів Донецької області, де оголошена примусова евакуація, виїхали ще 156 дітей. Однак близько 1,6 тисячі — поки залишаються.