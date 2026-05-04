Берег Азовського моря. Ілюстративне фото: Андрій Дубчак

Росіяни планують створити інфраструктуру водного транспорту на ТОТ Донецької області – вже розробляють “комплексну територіальну схему розвитку туризму “ДНР”. У межах ініціативи окупанти створять круїзний маршрут, який має об’єднати прибережні території Азовського моря, а “у перспективі” – Чорного.

Про це пише Єдиний інститут просторового планування Росії.

Окупанти хочуть інтегрувати тимчасово окуповані території України у свій економічний та туристичний простір – поки лише говорять про це. За задумом, маршрут пролягатиме через “пріоритетні” прибережні райони, які мають вихід до Азовського моря. До нього хочуть включити Новоазовський, Мангушський, Приазовський та Геніський муніципальні округи – встановлені росіянами територіальні одиниці на ТОТ. Шлях зачепить й окуповані Маріуполь та Бердянськ.

Ставленики Кремля стверджують, що формування єдиного круїзного маршруту дозволить надалі продовжити його до Криму з виходом в акваторію Чорного моря. Для цього нібито створять нову причальну інфраструктуру, яка забезпечить запуск регулярного водного сполучення.

“Реалізація проєкту матиме позитивний вплив на розвиток туризму, а також принесе соціальний та економічний ефект. Крім того, ініціатива сприятиме формуванню нового іміджу Азово-Чорноморського регіону як єдиного туристичного простору”, – йдеться у повідомлені ЄІПП.

Нагадаємо, влада Ростовської області планує налагодити водне сполучення до окупованого Маріуполя. Вони хочуть перекваліфікувати наявне річкове судно “Метеор” для морських перевезень. Це нібито станеться вже у 2027 році.