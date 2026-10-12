Росіяни тричі били по Словʼянську 12 жовтня: є поранена

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 12 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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12 жовтня війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ — цього разу били реактивними системами залпового вогню. Внаслідок атаки поранень дістала місцева жителька. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, російські війська завдали трьох ударів з РСЗВ “Смерч” по Словʼянську. Обстріл стався близько 10 ранку — били по приватному сектору.

Внаслідок атаки зазнала поранень 77-річна жінка. Її госпіталізували та надають медичну допомогу.

У місті фіксують руйнування 44 домівок, а ще автівок.

Нагадаємо, понад 1,5 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області 11 жовтня. Через ці атаки загинула людина, ще 18 зазнали поранень. Жертвами загарбників стали жителі Словʼянська, Краматорська, Дружківки та Ясногірки.