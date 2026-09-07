Росіяни тричі били по Словʼянську 7 вересня: є поранений

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 7 вересня 2026-го. Фото: Вадим Лях

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Від початку доби 7 вересня війська країни-агресорки тричі атакували Словʼянськ з різних видів озброєння. Через ці удари зазнала поранень цивільна людина. У місті фіксують руйнування інфраструктури.

Про це повідомив очільник Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, о 05:00 РСЗВ окупанти з РСЗВ “Смерч” пошкодили підприємство, магазини та приватний будинок.

Вже о 12:30 “ФАБ-250” влучив біля багатоповерхівки. Поранень зазнав чоловік 1971 року народження.

Окрім цього, близько 17:20 з РСЗВ “Торнадо-С” загарбники били по житловому багатоповерховому масиву. Там фіксували руйнування шести будинків і котельні.

Нагадаємо, за добу поліція нарахувала 1 034 удари з боку армії країни-агресорки по лінії фронту та населених пунктах регіону. Під вогнем опинилися щонайменше два міста та два села, серед цивільних мешканців є поранені, удари по регіону продовжилися після опівночі, а на фронті не вщухає російський наступ.