Де лінія фронту на Донеччині 7 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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За добу поліція нарахувала 1 034 удари з боку армії країни-агресорки по лінії фронту та населених пунктах регіону. Під вогнем опинилися щонайменше два міста та два села, серед цивільних мешканців є поранені, удари по регіону продовжилися після опівночі, а на фронті не вщухає російський наступ.
За даними поліції, за добу російські війська били по містах Краматорськ та Слов’янськ, а також по селах Дмитрівка й Маяки.
По Краматорську влучили три 250-кілограмові авіабомби, а також дрони — поранені двоє людей, пошкоджені два багатоквартирні та чотири приватні будинки, об’єкт інфраструктури та дві автівки.
Четверо людей поранені у Слов’янську, там постраждали чотири багатоквартирні й приватні будинки, а також шість цивільних авто. У прокуратурі уточили, що поранені двоє жінок та двоє чоловіків віком від 51 до 59 років. Всіх госпіталізували до лікарні.
Одна людина зазнала поранень у Маяках після влучання FPV-дрона, там пошкоджене авто.
У Дмитрівці після влучання безпілотника пошкоджений приватний будинок.
Загалом за добу руйнувань на Донеччині, як підрахували в поліції, зазнали 22 цивільні об’єкти, зокрема 12 житлових будинків.
На світанку вже 7 вересня російські військові знову атакували Краматорську громаду з авіації — поранені четверо людей, загинули щонайменше двоє.
За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, влучання також були по Новодонецькому та Іверському.
Нагадаємо, меморіальна дошка Степана Чубенка, яку у 2016 році встановили на його рідній школі №12 в Краматорську, тепер прикрашає стадіон “Авангард” у Рівному. Після початку відкритої війни цей пам’ятний знак тимчасово евакуювали українські військові.