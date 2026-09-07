 Де лінія фронту на Донеччині 7 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ
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За добу на Донеччині поранені семеро цивільних, попередньо, без загиблих: як минуло 6 вересня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
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За добу поліція нарахувала 1 034 удари з боку армії країни-агресорки по лінії фронту та населених пунктах регіону. Під вогнем опинилися щонайменше два міста та два села, серед цивільних мешканців є поранені, удари по регіону продовжилися після опівночі, а на фронті не вщухає російський наступ.

Найбільше поранених за добу було у Слов’янську

За даними поліції, за добу російські війська били по містах Краматорськ та Слов’янськ, а також по селах Дмитрівка й Маяки.

По Краматорську влучили три 250-кілограмові авіабомби, а також дрони — поранені двоє людей, пошкоджені два багатоквартирні та чотири приватні будинки, об’єкт інфраструктури та дві автівки.

Четверо людей поранені у Слов’янську, там постраждали чотири багатоквартирні й приватні будинки, а також шість цивільних авто. У прокуратурі уточили, що поранені двоє жінок та двоє чоловіків віком від 51 до 59 років. Всіх госпіталізували до лікарні.

Одна людина зазнала поранень у Маяках після влучання FPV-дрона, там пошкоджене авто.

У Дмитрівці після влучання безпілотника пошкоджений приватний будинок.

Загалом за добу руйнувань на Донеччині, як підрахували в поліції, зазнали 22 цивільні об’єкти, зокрема 12 житлових будинків.

На світанку вже 7 вересня російські військові знову атакували Краматорську громаду з авіації — поранені четверо людей, загинули щонайменше двоє.

За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, влучання також були по Новодонецькому та Іверському.

Кількість жертв російських атак у Донецькій області за 6 вересня 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо
наслідки російських обстрілів Донецької області 6 вересня 2026 року
Наслідки російських атак у Донецькій області за 6 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
пошкоджений будинок після російського удару по Донеччині
Наслідки російських атак у Донецькій області за 6 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
наслідки російського удару по Краматорську 6 вересня 2026 року
Наслідки російських атак у Донецькій області за 6 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Покровський напрямок залишається найактивнішим на фронті

  • як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Лиманському напрямку фронту українським військовим за добу вдалося відбити сім атак у районах Діброви, Ставків та Лимана, а також у напрямках Новосергіївки та Новоселівки;
  • п’ять штурмів російські військові влаштували на Слов’янському напрямку, вони тривали у районах Озерного та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки;
  • на Краматорському напрямку росіяни один раз атакували у напрямку Федорівки;
  • на Костянтинівському напрямку зафіксували 12 атак, там штурмові дії тривали у районі Костянтинівки, а також у напрямках Новоселівки та Торецького;
  • найбільше штурмів вкотре було на Покровському напрямку, де Сили оборони України зупинили 43 атаки. Росіяни проявляли активність у районах Білицького, Сергіївки, Удачного та Молодецького, а також здійснювали штурми у напрямках Торецька, Софіївки, Вільного, Дорожнього, Нового Донбасу, Матяшевого, Шевченка, Чернігівки, Добропілля, Мирного, Василівки, Новосергіївки та Новопавлівки.

Нагадаємо, меморіальна дошка Степана Чубенка, яку у 2016 році встановили на його рідній школі №12 в Краматорську, тепер прикрашає стадіон “Авангард” у Рівному. Після початку відкритої війни цей пам’ятний знак тимчасово евакуювали українські військові.

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