Де лінія фронту на Донеччині 7 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області за 6 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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За добу поліція нарахувала 1 034 удари з боку армії країни-агресорки по лінії фронту та населених пунктах регіону. Під вогнем опинилися щонайменше два міста та два села, серед цивільних мешканців є поранені, удари по регіону продовжилися після опівночі, а на фронті не вщухає російський наступ.

Найбільше поранених за добу було у Слов’янську

За даними поліції, за добу російські війська били по містах Краматорськ та Слов’янськ, а також по селах Дмитрівка й Маяки.

По Краматорську влучили три 250-кілограмові авіабомби, а також дрони — поранені двоє людей, пошкоджені два багатоквартирні та чотири приватні будинки, об’єкт інфраструктури та дві автівки.

Четверо людей поранені у Слов’янську, там постраждали чотири багатоквартирні й приватні будинки, а також шість цивільних авто. У прокуратурі уточили, що поранені двоє жінок та двоє чоловіків віком від 51 до 59 років. Всіх госпіталізували до лікарні.

Одна людина зазнала поранень у Маяках після влучання FPV-дрона, там пошкоджене авто.

У Дмитрівці після влучання безпілотника пошкоджений приватний будинок.

Загалом за добу руйнувань на Донеччині, як підрахували в поліції, зазнали 22 цивільні об’єкти, зокрема 12 житлових будинків.

На світанку вже 7 вересня російські військові знову атакували Краматорську громаду з авіації — поранені четверо людей, загинули щонайменше двоє.

За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, влучання також були по Новодонецькому та Іверському.

Покровський напрямок залишається найактивнішим на фронті

як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Лиманському напрямку фронту українським військовим за добу вдалося відбити сім атак у районах Діброви, Ставків та Лимана, а також у напрямках Новосергіївки та Новоселівки;

п’ять штурмів російські військові влаштували на Слов’янському напрямку , вони тривали у районах Озерного та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки;

на Краматорському напрямку росіяни один раз атакували у напрямку Федорівки;

на Костянтинівському напрямку зафіксували 12 атак, там штурмові дії тривали у районі Костянтинівки, а також у напрямках Новоселівки та Торецького;

найбільше штурмів вкотре було на Покровському напрямку , де Сили оборони України зупинили 43 атаки. Росіяни проявляли активність у районах Білицького, Сергіївки, Удачного та Молодецького, а також здійснювали штурми у напрямках Торецька, Софіївки, Вільного, Дорожнього, Нового Донбасу, Матяшевого, Шевченка, Чернігівки, Добропілля, Мирного, Василівки, Новосергіївки та Новопавлівки.

Нагадаємо, меморіальна дошка Степана Чубенка, яку у 2016 році встановили на його рідній школі №12 в Краматорську, тепер прикрашає стадіон “Авангард” у Рівному. Після початку відкритої війни цей пам’ятний знак тимчасово евакуювали українські військові.