Російські військові на світанку 7 вересня били по Краматорській громаді: двоє людей загинули, четверо — поранені

Наслідки влучань по Краматорську, 7 вересня 2026 року. Фото: Краматорська міська рада

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Зранку у понеділок, 7 вересня, російські війська завдали масованого удару по Краматорській громаді 250-кілограмовими авіабомбами: загалом зафіксовані влучання чотирьох авіабомб. Загинула одна людина, є поранені.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“Внаслідок російської атаки загинув чоловік 1980 року народження. Ще четверо краматорців отримали поранення: чоловік 1966 року народження та жінки 1965, 1968 і 1947 років народження”, — пишуть у Краматорській міськраді.

Оновлено: за даними Донецької обласної прокуратури, внаслідок ранкових ударів по Краматорську у своїх домівках загинули чоловіки 45 та 66 років.

Усього від 05:34 по 05:52 по громаді влучили чотири авіабомби: дві по багатоквартирних житлових будинках у центрі Краматорська, одна — по мостовій споруді в Ясногірці. Поблизу будинку в центрі міста виявили ще один боєприпас, який не здетонував.

Попередньо, у центрі Краматорська пошкоджені три багатоквартирні будинки внаслідок атак.

“Це черговий свідомий удар російських військ по цивільній інфраструктурі та житловій забудові міста. Вкотре росіяни демонструють, що їх зброя спрямована на звичайних людей, їхні домівки та міську інфраструктуру. На місцях ударів працюють відповідні служби. Наслідки атаки та обсяги пошкоджень уточнюються”, — доповнили в пресслужбі міськради.

Нагадаємо, наприкінці доби у неділю, 6 вересня, російські загарбники атакували житлову забудову прифронтового Слов’янська: внаслідок влучання поранені по двоє чоловіків та жінок, їх госпіталізували до лікарні.