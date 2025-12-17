Наслідки атаки по рятувальниках у Дружківці. Фото: ДСНС

16 грудня ввечері у Дружківці росіяни атакували FPV-дроном автоцистерну рятувальників, коли ті прямували на виклик про пожежу. Через розрив боєприпасу поранень зазнали четверо співробітників ДСНС.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Донецької області.

Поранених вже евакуювали до закладу охорони здоров’я, уточнюють у ДСНС. Там також стверджують, що внаслідок удару дроном постраждав пожежний автомобіль.

“Ворог цілеспрямовано завдає ударів по підрозділах ДСНС, які щодня рятують життя мирного населення та ліквідовують наслідки обстрілів. Такі дії є черговим свідченням того, що агресор не зупиняється ні перед чим і свідомо порушує норми міжнародного гуманітарного права”, — пишуть у ДСНС.

Нагадаємо, на тлі погіршення безпекової ситуації зі Святогірська та восьми населених пунктів його громади оголосили примусову евакуацію дітей. Журналісти Вільного Радіо розповіли, про які населені пункти йдеться.