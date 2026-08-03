Інфографіка, яка показує динаміку окупації українських територій за версією DeepState

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За даними аналітичного проєкту DeepState, у липні 2026 року чистий приріст окупованих Росією територій в Україні за мапою становив 36 квадратних кілометрів. У травні та червні цей показник, навпаки, був від’ємним — росіяни втрачали більше, ніж захоплювали. Втім, липневі підсумки можуть змінитися: частину звільнених Силами оборони ділянок ще не додано на мапу через затримку в оприлюдненні даних.

Про це повідомили у пресслужбі проєкту DeepState.

У DeepState пояснили, що в липні на мапу додали інформацію про звільнення Силами оборони 52 квадратних кілометрів території. З них 25 квадратних кілометрів припадають на травневі успіхи, ще 27 — на червневі.

Якщо не враховувати у підрахунку просувань загарбників у липні українські контратаки за травень і червень, то чистий приріст загарбників міг би сягнути 88 квадратних кілометрів. Однак навіть у цьому випадку успіхи росіян за кожен з останніх трьох місяців є найнижчим щонайменше від червня 2024 року.

“Така складна математика пояснюється операційною безпекою, коли про успіхи України говоримо із затримкою, яка потрібна для успішного завершення”, — пояснили аналітики.

За словами аналітиків, ще на двох ділянках фронту є успіхи Сил оборони — щонайменше 49 та 83 квадратні кілометри відповідно. Деталі про них і перерахунок статистики DeepState обіцяє оприлюднити після офіційного підтвердження цих результатів.

Аналітики зазначили, що нині найскладніша ситуація залишається поблизу Родинського, Костянтинівки, вздовж державного кордону України та в напрямку Слов’янська і Краматорська — саме там росіяни мають просування.

“Як ми й писали раніше, задача кацапів (російських військових, — ред.) окупувати всю Донецьку область у 2026 нереалістична. За нинішніх темпів і у 2027 році вони не матимуть шансів. Під питанням залишається яка і чи буде мобілізація у РФ восени взагалі, а також залученість північнокорейської моркви”, — вважають у Deepstate.

Аналітики також звернули увагу на зниження ролі піхоти протягом останнього року. За їхніми словами, навіть у разі відновлення масованих піхотних штурмів вони навряд чи досягнуть масштабів боїв за Курахове та Селидове. Натомість дедалі частіше кілька дронових екіпажів одночасно атакують одну ціль, змагаючись, хто вразить її першим.

Нагадаємо, українські військові заявили про нові удари по енергетичній інфраструктурі на тимчасово окупованій частині Донеччини. За даними Сил безпілотних систем, протягом двох діб вони атакували Зуївську ТЕС біля Зугреса та пʼять електропідстанцій у Маріуполі.