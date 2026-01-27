Наслідки російської атаки на Слов'янськ, 27 січня 2026 року. Фото: Слов'янська МВА

27 січня військ країни-агресорки вчергове атакували Слов’янськ. Внаслідок атаки поранень дістав цивільний. Це вже щонайменше друга атака на місто за добу.

Про це повідомили у Слов’янській МВА.

Там розповіли, що окрім ранкової атаки ФАБами, весь день Словʼянська громада знаходиться під російськими ударами.

Війська країни-агресорки вчергове атакували місто БпЛА “Герань-2”, КАБами та FPV-дронами. Попередньо, внаслідок обстрілів поранень дістала ще одна цивільна людина.

Також окупанти пошкодили багатоповерхівки, приватні домівки, автівки та дві одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, 27 січня росіяни завдали ударів по прифронтовому Слов’янську авіабомбами. Удар прийшовся по приватному сектору міста, де під завалами опинилася сім’я: батько та мати загинули, а син 2005 року народження — зазнав поранень.