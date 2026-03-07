Костянтинівка на мапі DeepState станом на 7 березня 2026 року

Російські війська вдарили авіабомбою по дамбі водосховища в Новодмитрівському окрузі Костянтинівської громади й затопили частину території. Через обстріли мешканці залишилися без централізованої води та електрики, а ремонтники не змогли усунути пошкодження через загрозу життю.

Про ситуацію розповів начальник Костянтинівської міської ВА Сергій Горбунов.

Уранці 6 березня о 09:50 російські війська завдали авіаудару радянською 500-кілограмовою авіабомбою (ФАБ-500) по Новодмитрівському старостинському округу. Внаслідок атаки дамба водосховища була зруйнована, а прилеглу територію підтопило. Через постійні обстріли та загрозу життю співробітники громади не змогли оглянути місце події та оцінити масштаб руйнувань.

“Місто Костянтинівка протягом доби перебувало під постійними щільними ворожими обстрілами та дроновими атаками. Ворожих обстрілів також зазнають села Біла Гора, Диліївка, Олександро-Шультине, Неліпівка, Іванопілля, Предтечине, Ступочки, Новодмитрівка, Стінки, Молочарка, Іжевка, Віролюбівка, Білокузьминівка, Червоне, Миколаївка, Майське, Маркове, Новомаркове, Попасне, Подільське, Безім’яне, Клинове, Федорівка”, — зазначив очільник громади.

Через російські удари мешканці залишилися без централізованої води та електропостачання. Енергетики не змогли відновити електрику, а працівники газової служби не можуть відновити подачу газу через загрозу обстрілів. За словами Сергія Горбунова, нині мешканці набирають воду з двох свердловин. Воду з однієї з них додатково очищають через спеціальний фільтр.

Раніше ми розповідали, що цієї ж ночі та ввечері 6–7 березня Краматорськ зазнав кількох ракетних ударів. Унаслідок нічного обстрілу авіабомбою КАБ-500 по центральній частині міста поранень дістали шестеро людей, з-поміж яких є троє дітей. Напередодні від обстрілу загинула одна людина.