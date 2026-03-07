Наслідки обстрілу Краматорська уночі на 7 березня 2026 року. Фото: Олександр Гончаренко

Вночі та ввечері 6–7 березня Краматорськ зазнав кількох ракетних ударів. Унаслідок нічного обстрілу авіабомбою КАБ-500 по центральній частині міста поранень дістали шестеро людей, з-поміж яких є троє дітей. Напередодні від обстрілу загинула одна людина.

Про обстріли повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За його даними, перший удар стався 6 березня о 22:20. Російські війська вдарили по об’єкту критичної інфраструктури та приватному сектору міста. Внаслідок цього обстрілу загинув чоловік 1988 року народження.

Приблизно через десять хвилин, о 22:30, російська армія знову атакувала приватний сектор. Під час цього удару зафіксували влучання у крамницю.

Ще один обстріл стався вранці 7 березня — близько 03:40. Російські війська вдарили по центральній частині Краматорська авіабомбою КАБ-500. За попередніми даними, поранення дістали шестеро людей, серед них троє дітей.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що серед поранених є діти 2010, 2014 та 2024 років народження. За його словами, внаслідок ранкового удару пошкоджені 12 багатоповерхівок, п’ять адміністративних будівель і 22 автомобілі.

Наслідки обстрілу Краматорська уночі з 6 на 7 березня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Пізніше у Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що поранень дістали дві жінки 21 та 75 років, чоловік і його 11-річний син. Також травмувалися дитина віком один рік і п’ять місяців та 16-річна дівчина.

У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, різані та забійні рани, контузії, перелом, черепно-мозкову травму, струс головного мозку та гостру реакцію на стрес. Усім надали необхідну медичну допомогу.

Наслідки обстрілу Краматорська в ніч на 7 березня 2026 року. Фото: Донецька обласна прокуратура

За даними правоохоронців, у місті пошкоджені щонайменше 14 багатоквартирних будинків та автомобілі. Обстріл Краматорська правоохоронці розслідують як воєнний злочин за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Раніше ми розповідали, що, за словами президента Володимира Зеленського, росіяни не відмовляються від війни на Донеччині й готують навесні новий наступ.