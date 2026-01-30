Пошкоджена автівка Компанії "Вода Донбасу". Фото надали Суспільне Донбас у КП "Компанія "Вода Донбасу"

30 січня 2026 року війська країни-агресорки атакували автівку комунальників, коли ті поверталися з ремонтних робіт. Один працівник “Води Донбасу” загинув, ще двоє дістали поранень.

Про це пише Суспільне Донбас із посиланням на генерального директора комунального підприємства Ігоря Новака.

“Вони повертались як раз після ремонту на дільниці поблизу Словʼянська. І по дорозі в їхню машину вдарив російський дрон на оптоволокні. Один наш співробітник миттєво загинув, двоє інших отримали незначні травми”, — розповів посадовець журналістам.

Загиблий комунальник працював у Слов’янському управлінні компанії “Вода Донбасу” слюсарем аварійно-ремонтної відновлювальної бригади. У нього залишилася дружина, яка теж працює на підприємстві у водній лабораторії, і двоє дорослих дітей.

За словами Ігоря Новака, це не перша дронова атака на співробітників “Води Донбасу”. Загалом протягом повномасштабного вторгнення від російських обстрілів загинули 13 працівників компанії.

“Але попри небезпеку і атаки російських дронів наші працівники виходять на роботу, ремонтують. Бо на цьому підприємстві тримається водопостачання тої частинки Донецької області, що залишилась. Якщо люди зараз не прийдуть на роботу, то не буде ні води, ні тепла в цих містах”, — зауважив керівник підприємства.

Нагадаємо, 28 січня російські війська атакували газовиків, коли ті їхали відновлювати газопостачання у Дружківці. Внаслідок обстрілу загинув працівник АТ “Донецькоблгаз”, троє інших фахівців не постраждали.