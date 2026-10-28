Загарбники вдарили дроном по авто волонтерів, які їхали до Дружківки: їм довелося ночувати у бліндажі

Богдан Зуяков під час пошуку укриття. Скриншот із відео волонтера на Facebook

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На дорозі до фронтової Дружківки по автомобілю волонтера Богдана Зуякова та його колеги Михайла влучив російський дрон. Обидва чоловіки вціліли, однак їхній транспорт вийшов із ладу, і вони перед настанням ночі залишилися без можливості виїхати з небезпечної ділянки. Допомоги волонтерам довелося чекати до наступного ранку.

Про це у себе на Facebook-сторінці повідомив волонтер Богдан Зуяков.

“По дорозі до Дружківки за пораненим у нас влучив FPV-дрон, ми вчасно його помітили й встигли залишити автомобіль. Автомобіль критично пошкоджений, евакуація не вдалася, спроби витягнути машину також були безуспішними, а темрява настала дуже швидко, тож довелося шукати укриття в землянці”, — написав Богдан Зуяков.

Після огляду автомобіля волонтери вирушили на пошуки укриття, аби перечекати там ніч. Вони розраховували сховатися від дронів у посадці, однак змогли знайти бліндаж і дочекатися там ранку. Після світанку їх евакуювали знайомі.

“Надзвичайно холодна й виснажлива ніч завершилася добре: машину не добили, а вранці нас врятував Влад, успішно евакуювавши автомобіль разом із нами”, — розповів Богдан Зуяков.

Нагадаємо, раніше в жовтні Богдан Зуяков повідомив, що російські війська поцілили дроном по автівці волонтерів у Краматорську, якою вони вивозили цивільних людей. Через атаку ніхто не постраждав — екіпаж встиг вибігти з машини.