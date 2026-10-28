 Загарбники вдарили дроном по авто волонтерів, які їхали до Дружківки: їм довелося ночувати у бліндажі
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Росіяни вдарили дроном по авто волонтерів, які їхали до Дружківки: їм довелося ночувати у бліндажі

В'ячеслав Попович
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На дорозі до фронтової Дружківки по автомобілю волонтера Богдана Зуякова та його колеги Михайла влучив російський дрон. Обидва чоловіки вціліли, однак їхній транспорт вийшов із ладу, і вони перед настанням ночі залишилися без можливості виїхати з небезпечної ділянки. Допомоги волонтерам довелося чекати до наступного ранку.

Про це у себе на Facebook-сторінці повідомив волонтер Богдан Зуяков.

“По дорозі до Дружківки за пораненим у нас влучив FPV-дрон, ми вчасно його помітили й встигли залишити автомобіль. Автомобіль критично пошкоджений, евакуація не вдалася, спроби витягнути машину також були безуспішними, а темрява настала дуже швидко, тож довелося шукати укриття в землянці”, — написав Богдан Зуяков.

Автівка волонтерів після влучання дрона. Скриншот із відео волонтера на Facebook

Після огляду автомобіля волонтери вирушили на пошуки укриття, аби перечекати там ніч. Вони розраховували сховатися від дронів у посадці, однак змогли знайти бліндаж і дочекатися там ранку. Після світанку їх евакуювали знайомі.

Богдан Зуяков під час пошуку укриття. Скриншот із відео волонтера на Facebook
Волонтери в бліндажі організують спальне місце. Скриншот із відео Богдана Зуякова на Facebook

“Надзвичайно холодна й виснажлива ніч завершилася добре: машину не добили, а вранці нас врятував Влад, успішно евакуювавши автомобіль разом із нами”, — розповів Богдан Зуяков.

Богдан Зуяков під час евакуації. Скриншот із відео волонтера на Facebook
Водій автівки, яка приїхала забрати волонтерів назад у Краматорськ. Скриншот із відео Богдана Зуякова на Facebook

Нагадаємо, раніше в жовтні Богдан Зуяков повідомив, що російські війська поцілили дроном по автівці волонтерів у Краматорську, якою вони вивозили цивільних людей. Через атаку ніхто не постраждав — екіпаж встиг вибігти з машини.

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