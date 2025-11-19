Підтримати
Росіяни вдарили дроном по евакуаційному авто в Костянтинівці: що відомо

В'ячеслав Попович
У середу, 19 листопада, російські військові знову атакували цивільні об’єкти у Костянтинівці: FPV-дрон на оптоволокні атакував броньоване евакуаційне авто, яке використовували для евакуації.

 

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Згідно з даними від міської ВА, серед цивільних через удар по броньовику ніхто не постраждав. 

Це вже другий удар по авто у Костянтинівці, про який стало відомо за добу 19 листопада. Раніше у МВА повідомляли про удар по легковому авто радянського виробництва.

Містян вчергове закликали до евакуації, адже безпекова ситуація в Костянтинівці й надалі загострюється. Звернутися за евакуацією можна за посиланням:

  • +38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, рятувальники ліквідували пожежу в одному з двоповерхових багатоквартирних будинків Дружківки. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнув невстановлений предмет, через що поранень зазнав цивільний чоловік.

