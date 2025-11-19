Поранений цивільний із Дружківки. Фото: ДСНС

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Рятувальники ліквідували пожежу в одному з двоповерхових багатоквартирних будинків Дружківки. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнув невстановлений предмет, через що поранень зазнав цивільний чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

У ДСНС уточнили, що інцидент стався 18 листопада. Після прибуття на місце події рятувальники надали домедичну допомогу чоловіку 1965 року народження, який зазнав поранень через вибух невідомого предмета. Місцевого доправили до лікарні у Дружківці.

Пожежу в будинку ліквідували на площі 30 квадратних метрів, остаточної обставини події встановлюють відповідні фахівці, кажуть у ДСНС.

“Шановні громадяни! Закликаємо бути вкрай обережними та не торкатися підозрілих предметів. У разі їх виявлення негайно повідомляйте за номером 101 або 102”, — закликали рятувальники.

Нагадаємо, 5 листопада на Дніпропетровщині засудили мобілізованого, який знайшов у Селидівській громаді Донеччини російський автомат із патронами, незаконно його зберігав, а після поранення — намагався надіслати ці предмети за допомогою “Нової пошти”. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, однак призначили рік іспитового терміну.