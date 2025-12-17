Підтримайте Вільне Радіо
17 грудня війська країни-агресорки вчергове атакували Костянтинівку. Окупанти поцілили дроном по цивільній автівці — водій загинув.
Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
За його даними, 7 грудня війська країни-агресорки вчергове атакували Костянтинівку. Окупанти поцілили по цивільній автівці, яка рухалася вулицями міста.
Внаслідок атаки на місці від травм загинув водій. Сама ж автівка зазнала пошкоджень.
Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертатися потрібно за цими номерами:
Нагадаємо, на Костянтинівському напрямку російська армія після кількох тижнів піхотних штурмів знову застосувала бронетехніку. У зоні відповідальності 93-ї окремої механізованої бригади окупанти намагалися прорватися двома бронетранспортерами, однак атаку вчасно виявили та знищили.