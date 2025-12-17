Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

17 грудня війська країни-агресорки вчергове атакували Костянтинівку. Окупанти поцілили дроном по цивільній автівці — водій загинув.

Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, 7 грудня війська країни-агресорки вчергове атакували Костянтинівку. Окупанти поцілили по цивільній автівці, яка рухалася вулицями міста.

Внаслідок атаки на місці від травм загинув водій. Сама ж автівка зазнала пошкоджень.

Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертатися потрібно за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, на Костянтинівському напрямку російська армія після кількох тижнів піхотних штурмів знову застосувала бронетехніку. У зоні відповідальності 93-ї окремої механізованої бригади окупанти намагалися прорватися двома бронетранспортерами, однак атаку вчасно виявили та знищили.