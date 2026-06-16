Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Краматорську 16 червня: попередньо, є поранені

Наслідки російської атаки на Краматорськ 16 червня. Фото: Краматорська МВА

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16 червня війська країни-агресорки атакували Краматорськ. Через цю атаку, попередньо, є поранені місцеві жителі.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, вдень 16 червня війська країни-агресорки завдали удару по багатоповерхівці у Краматорську. Попередньо, троє людей зазнали поранень.

На місці працюють всі відповідні служби, остаточні наслідки уточнюють.

Оновлено: о 13:10 війська Росії обстріляли Краматорськ — поцілили БпЛА у багатоквартирний будинок, уточнили у прокуратурі Донецької області.

Внаслідок атаки поранень зазнали троє жінок віком 67, 72 та 74 роки та 51-річний чоловік. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забійні рани й переломи. Їм надали необхідну медичну допомогу.

У місті фіксують руйнування оселі. Остаточний тип озброєння встановлюють.

Нагадаємо, за 15 червня поліція зафіксувала 1 198 атак по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Попередньо, обійшлося без загибелі та поранення цивільних мешканців, проте у регіоні фіксують нові руйнування. Ситуація на фронті водночас залишалась активною: російські військові проводили атаки на більшості напрямків фронту.