Росіяни вдарили по будинку в Краматорську 22 жовтня: з-під завалів дістали тіло людини

Наслідки російської атаки на Краматорськ 22 жовтня 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

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22 жовтня війська країни-агресорки атакували Краматорськ — поцілили у приватний будинок. З-під його завалів надзвичайники деблокували загиблу людину.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

За його даними, у першій половині 22 жовтня війська країни-агресорки безпілотником влучили в Краматорську в приватний житловий будинок, усередині якого проживав чоловік. Виникла пожежа.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали тіло загиблого з-під уламків будинку. Ідентифікувати його не змогли: фрагменти відправлять на експертизу.

Окрім цього, рятувальники локалізували пожежу на площі 80 квадратних метрів, однак через активність російської авіації та безпілотників вимушено призупинили гасіння.

Нагадаємо, поліція за минулу добу зафіксувала ще 1 894 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. Загарбники атакували лінію фронту та житлові квартали регіону, де були влучання дронів та авіабомб. Протягом минулої доби у Дружківці загинула цивільна людина, а вже після опівночі — ще одне життя обірвалося у Краматорську.