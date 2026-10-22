 Росіяни вдарили по будинку в Краматорську 22 жовтня: з-під завалів дістали тіло людини
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Росіяни вдарили по будинку в Краматорську — з-під завалів дістали тіло людини

Богдан Комаровський
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22 жовтня війська країни-агресорки атакували Краматорськ — поцілили у приватний будинок. З-під його завалів надзвичайники деблокували загиблу людину. 

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

За його даними, у першій половині 22 жовтня війська країни-агресорки безпілотником влучили в Краматорську в приватний житловий будинок, усередині якого проживав чоловік. Виникла пожежа.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали тіло загиблого з-під уламків будинку. Ідентифікувати його не змогли: фрагменти відправлять на експертизу.

Росіяни вдарили по будинку в Краматорську 22 жовтня: з-під завалів дістали тіло людини
Наслідки російської атаки на Краматорськ 22 жовтня 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

Окрім цього, рятувальники локалізували пожежу на площі 80 квадратних метрів, однак через активність російської авіації та безпілотників вимушено призупинили гасіння.

Нагадаємо, поліція за минулу добу зафіксувала ще 1 894 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. Загарбники атакували лінію фронту та житлові квартали регіону, де були влучання дронів та авіабомб. Протягом минулої доби у Дружківці загинула цивільна людина, а вже після опівночі — ще одне життя обірвалося у Краматорську.

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