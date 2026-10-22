Де лінія фронту на Донеччині 22 жовтня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Поліція за добу зафіксувала ще 1 894 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. Загарбники атакували лінію фронту та житлові квартали регіону, де були влучання дронів та авіабомб. Протягом минулої доби у Дружківці загинула цивільна людина, а вже після опівночі — ще одне життя обірвалося у Краматорську.
Як повідомляють в обласному управлінні поліції, протягом 21 жовтня російські атаки фіксували у містах Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селищах Билбасівка, Мирне, Новодонецьке, Олександрівка та Райгородок, а також у селах Громова Балка, Криниці, Олександрівка та Очеретине.
У Дружківці після влучання російського FPV-дрона загинула одна людина.
Слов’янськ пережив 16 російських ударів, з них три бомбові. Поранені восьмеро жителів, серед них є двоє дітей. Пошкоджені шість багатоквартирних і чотири приватні будинки, готель, магазин, АЗС, об’єкти інфраструктури та 10 авто.
Ще одна людина зазнала поранень у Райгородку Миколаївської громади.
У Краматорську фіксували шість влучань — пошкоджені один багатоквартирний і п’ять приватних будинків, об’єкт інфраструктури, цивільне авто та державний прапор.
У Новодонецькому після влучання шести авіабомб зазнали руйнувань 23 багатоквартирні будинки. У селищі Олександрівка дві авіабомби пошкодили 18 приватних будинків, заклад освіти та господарську споруду.
У Билбасівці пошкоджена амбулаторія, у Криницях — чотири приватні будинки, в Очеретиному — магазин та автомобіль гуманітарної місії, у Громовій Балці — приватна оселя.
Вночі 22 жовтня російські загарбники вдарили по приватному сектору Краматорська — внаслідок атаки загинула одна людина.
Загалом за минулу добу, як підрахували в поліції, на Донеччині зазнали руйнувань 92 цивільні об’єкти, з них 70 — житлові будинки.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що у період від ранку 21 жовтня по ранок 22 жовтня під вогнем на Донеччині також була Андріївка.
Нагадаємо, російські втрати у живій силі за 21 жовтня, як підрахували у Генштабі ЗСУ, становлять 2 250 людей, тому є рекордними за весь час повномасштабного вторгнення. Попередній рекорд, 2 200 бійців, зафіксували 19 грудня 2024 року.