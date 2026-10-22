Де лінія фронту на Донеччині 22 жовтня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських ударів по Донецькій області, 21 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Поліція за добу зафіксувала ще 1 894 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. Загарбники атакували лінію фронту та житлові квартали регіону, де були влучання дронів та авіабомб. Протягом минулої доби у Дружківці загинула цивільна людина, а вже після опівночі — ще одне життя обірвалося у Краматорську.

Під вогнем опинилися не менше 12 населених пунктів

Як повідомляють в обласному управлінні поліції, протягом 21 жовтня російські атаки фіксували у містах Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селищах Билбасівка, Мирне, Новодонецьке, Олександрівка та Райгородок, а також у селах Громова Балка, Криниці, Олександрівка та Очеретине.

У Дружківці після влучання російського FPV-дрона загинула одна людина.

Слов’янськ пережив 16 російських ударів, з них три бомбові. Поранені восьмеро жителів, серед них є двоє дітей. Пошкоджені шість багатоквартирних і чотири приватні будинки, готель, магазин, АЗС, об’єкти інфраструктури та 10 авто.

Ще одна людина зазнала поранень у Райгородку Миколаївської громади.

У Краматорську фіксували шість влучань — пошкоджені один багатоквартирний і п’ять приватних будинків, об’єкт інфраструктури, цивільне авто та державний прапор.

У Новодонецькому після влучання шести авіабомб зазнали руйнувань 23 багатоквартирні будинки. У селищі Олександрівка дві авіабомби пошкодили 18 приватних будинків, заклад освіти та господарську споруду.

У Билбасівці пошкоджена амбулаторія, у Криницях — чотири приватні будинки, в Очеретиному — магазин та автомобіль гуманітарної місії, у Громовій Балці — приватна оселя.

Вночі 22 жовтня російські загарбники вдарили по приватному сектору Краматорська — внаслідок атаки загинула одна людина.

Загалом за минулу добу, як підрахували в поліції, на Донеччині зазнали руйнувань 92 цивільні об’єкти, з них 70 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що у період від ранку 21 жовтня по ранок 22 жовтня під вогнем на Донеччині також була Андріївка.

Росіяни атакували українські позиції на більшості напрямків Донеччини

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили дев’ять штурмів поблизу Колодязів, Зарічного та в напрямку Глущенкового, Дерилового й Лимана;

на Слов’янському напрямку російські військові провели дві атаки поблизу Озерного та в напрямку Миколаївки;

на Краматорському напрямку штурмів не фіксували;

російські військові сім разів атакували поблизу Костянтинівки та в напрямку Новопавлівки на Костянтинівському напрямку;

на Покровському напрямку окупанти провели 21 атаку. Російські військові намагалися просунутися поблизу Софіївки, Добропілля, Білицького, Молодецького та в напрямку Вільного, Кучерового Яру, Ганнівки, Світлого, Красноподілля, Сергіївки й Муравки.

Нагадаємо, російські втрати у живій силі за 21 жовтня, як підрахували у Генштабі ЗСУ, становлять 2 250 людей, тому є рекордними за весь час повномасштабного вторгнення. Попередній рекорд, 2 200 бійців, зафіксували 19 грудня 2024 року.