Росіяни вдарили по Добропіллю 4 листопада: з-під завалів врятували чоловіка

Наслідки російської атаки на Добропілля 4 листопада. Фото: ДСНС Донеччини

У Добропіллі надзвичайники врятували чоловіка з-під завалів п’ятиповерхівки після російського авіаудару. Постраждалого передали медикам, наразі його вік встановлюють.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

За його даними, о першій половині дня війська країни-агресорки з авіації атакували Добропілля. Під завалами частково зруйнованого п’ятиповерхового житлового будинку опинився чоловік.

На місці події, серед уламків зруйнованих конструкцій на рівні третього поверху, рятувальники виявили травмованого. Вони надзвичайники вивільнили постраждалого, надали йому домедичну допомогу та транспортували в більш безпечне місце. Згодом чоловіка передали до карети швидкої допомоги.

“Шановні громадяни! Не наражайте себе на небезпеку — подбайте про себе й своїх рідних, своєчасно евакуюйтеся з районів, які перебувають під постійними обстрілами”, — закликали у ДСНС.

Нагадаємо, не менш як 1,4 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області зафіксували впродовж минулої доби. Жертвами цих атак стали четверо цивільних — двоє загиблих та стільки ж поранених.