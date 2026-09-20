Росіяни атакували в Краматорську евакуаційний пункт та мікрорайон Лазурний 20 вересня: є жертви

Наслідки російської атаки на мікрорайон Лазурний у Краматорську, 20 вересня 2026 року. Фото: Краматорська МВА

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20 вересня російські війська атакували евакуаційний пункт та мікрорайон Лазурний в Краматорську авіабомбою. Внаслідок ударів є жертви серед цивільних. У місті також фіксують руйнування інфраструктури. Остаточні наслідки зʼясовують.

Про це повідомив керівник Гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін.

За його даними, війська країни-агресорки вдарили по евакуаційному пункту в Краматорську авіабомбою — було пряме влучання. На місці перебували цивільні, зокрема евакуаційники.

Тим часом видання “Суспільне. Донбас” з посиланням на очільника ВА Олександра Гончаренка пише, що удар стався об 11:19. Станом на 13:00 відомо про двох поранених людей.

Також у місті фіксували руйнування дошкільного та навчального закладів, а також чотирьох багатоповерхівок.

Оновлено: місцева влада уточнила, що о 10:10 російські війська завдали удару по Краматорську трьома артилерійськими снарядами. Під вогнем опинився мікрорайон Лазурний.

Через обстріл загинула жінка 1965 року народження. На момент удару вона перебувала на вулиці. Також поранень зазнав чоловік 1961 року — йому надають медичну допомогу.

Нагадаємо, протягом доби 19 вересня війська країни-агресора завдали щонайменше 1,2 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту на підконтрольній частині Донецької області. Через ці атаки зазнали поранень семеро людей — у Біленькому, Слов’янську та Дружківці.