Де лінія фронту в Донецькій області на 20 вересня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області 19 вересня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Протягом доби 19 вересня війська країни-агресора завдали щонайменше 1,2 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту на підконтрольній частині Донецької області. Через ці атаки зазнали поранень семеро людей — у Біленькому, Слов’янську та Дружківці. Разом із тим фіксували випадки руйнування цивільної інфраструктури. Детальніше про ситуацію в регіоні та на його фронтах — читайте далі. Які міста та села обстріляла Росія на Донеччині 19 вересня За минулу добу під ударами російських військ опинилися п’ять населених пунктів, повідомляють у поліції Донецької області. Окупанти били по Дружківці, Краматорську, Слов’янську, Біленькому та Завидо-Кудашевому. Загалом російські військові завдали 1 234 удари по житлових кварталах і лінії фронту регіону. Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів, зокрема 28 будинків.

Так, по Біленькому загарбники вдарили трьома бомбами “КАБ-250” і дронами — травм зазнали троє людей. Окупанти також пошкодили одну багатоповерхівку та девʼять приватних будинків, об’єкт інфраструктури, автомобіль.

Ще троє цивільних зазнали поранень у Слов’янську. Окупанти скинули на місто авіабомбу та запустили безпілотники. Руйнувань зазнали один багатоквартирний і 15 приватних домівок.

Окрім цього, ще одна людина зазнала поранень в Дружківці через влучання FPV-дронів.

У Краматорську ударами безпілотників російські війська пошкодили дві багатоповерхівки, банк та дві цивільних автівки.

Як звітують в Донецькій ОВА, за добу з лінії фронту евакуювали ще 583 людини, серед них 51 дитина.

Ситуація на фронтах Донецької області

Спроби вклинитися в українську оборону відбили на Лиманському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ. Там окупанти 15 разів атакували в районах Новоєгорівки, Чернещини, Новоселівки, Зарічного, Ставків, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку окупанти чотири рази штурмували в районі Ямполя, Миколаївки та в бік Пискунівки й Оріхуватки.

На Краматорському напрямку загарбники наступали один раз в сторону Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони фіксували 25 атак, зокрема у районі Костянтинівки та у бік Осикового, Довгої Балки, Іллінівки, Русиного Яру, Миколайпілля, Степів і Вільного.

Ще 21 атаку провели російські війська на Покровському напрямку, де намагалися просунутися у бік Добропілля, Водянського, Білицького, Нового Донбасу, Сергіївки та Молодецького.

Нагадаємо, за 261 день з 1 січня до 18 вересня 2026 року оператори БПЛА ЗСУ знищили рівно 300 комплексів протиповітряної оборони російської армії. Це 162 ЗРК і ЗГРК, 124 комплекси РЛС та 14 комплексів РЕБ.