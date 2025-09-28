Росіяни вдарили по Костянтинівці дронами: є поранені

Наслідки російської атаки на Костянтинівку 28 вересня 2025-го. Фото: Сергій Горбунов

28 вересня росіяни вчергове атакували прифронтову Костянтинівку. Через удар дістали поранень двоє людей. У місті були й руйнування інфраструктури.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, війська країни-агресорки атакували FPV-дронами Костянтинівку. Через удар зазнали поранень двоє цивільних.

Загалом окупанти били дронами двічі, під час однієї з атак зазнала руйнувань багатоповерхівка.

“Правоохоронні органи документують воєнні злочини держави-агресора. Евакуація залишається найефективнішим способом убезпечити себе та своїх рідних. Не відкладайте важливе рішення на завтра”, — написав Горбунов.

Він вкотре закликав місцевих виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуацію потрібно звертатися за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

