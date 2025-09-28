Росіяни вдарили по Костянтинівці дронами: є поранені

Підтримайте Вільне Радіо
28 вересня росіяни вчергове атакували прифронтову Костянтинівку. Через удар дістали поранень двоє людей. У місті були й руйнування інфраструктури.
Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
За його даними, війська країни-агресорки атакували FPV-дронами Костянтинівку. Через удар зазнали поранень двоє цивільних.
Загалом окупанти били дронами двічі, під час однієї з атак зазнала руйнувань багатоповерхівка.
“Правоохоронні органи документують воєнні злочини держави-агресора. Евакуація залишається найефективнішим способом убезпечити себе та своїх рідних. Не відкладайте важливе рішення на завтра”, — написав Горбунов.
Він вкотре закликав місцевих виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуацію потрібно звертатися за цими номерами:
Нагадаємо, коригувальник з Костянтинівки проведе у тюрмі найближчі 15 років, оскільки розповів окупантам про штаб ЗСУ та поліції. Чоловік робив це з особистих мотивів — службовці зайняли його підвал.