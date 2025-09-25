Уродженець Костянтинівки сидітиме у тюрмі 15 років, бо здав координати штабу ЗСУ та поліції

Знищена росіянами будівля у Костянтинівці, червень 2025-го. Ілюстративне фото: 24 ОМБр

Коригувальник з Костянтинівки проведе у тюрмі найближчі 15 років, оскільки розповів окупантам про штаб ЗСУ та поліції. Чоловік робив це з особистих мотивів — службовці зайняли його підвал.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з вироку в Єдиному реєстрі судових рішень.

За документами справи, у лютому 2025-го житель Костянтинівки передав у російський чат-бот Telegram координати підвалу, в якому розташовувався штаб військових та поліціянтів.

Як вважає слідство, співрозмовником коригувальника був працівник ФСБ Росії, який налагодив через месенджер агентурну мережу на території України. Через деякий час засуджений підтвердив та конкретизував йому раніше надану інформацію.

На суді містянин визнав свою провину повністю та заявив, що діяв з особистих мотивів. Він сказав, що на початку відкритого вторгнення зробив разом зі знайомим у підвалі, де пізніше був штаб, зробив ремонт. Однак пізніше приїхали невідомі люди у формі, вивезли їхні речі та почали самі користуватись приміщенням, стверджував чоловік.

Водночас засуджений уточнив, що йому невідомо, хто саме мешкав у підвалі, але проходячи поруч, він бачив особовий склад ЗСУ, поліції та їхні автівки. Винагороди за передачу координат також не отримував, йдеться у справі.

Мешканця Костянтинівки визнали винним у державній зраді (ч.2 ст.111 КК України). Найближчі 15 років яоловік проведе за ґратами, а ще його майно конфіскують.

