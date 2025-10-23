Наслідки обстрілу Костянтинівки за 23 жовтня. Фото: Сергій Горбунов

Російські військові вчергове атакували прифронтову Костянтинівку за допомогою БпЛА: через влучання FPV-дрона на оптоволокні поранень зазнали четверо цивільних мешканців міста. Влучання зафіксували в одному з житлових кварталів Костянтинівки.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Всі поранені самостійно звернулися за медичною допомогою до лікарні у Дружківці. Руйнувань інфраструктури у прифронтовому місті після влучання дрона не фіксують, зазначив Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

“Подібні атаки з боку російських окупаційних військ вкотре свідчать про цілеспрямоване тероризування цивільного населення. Правоохоронні органи продовжують документувати воєнні злочини держави-агресора. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку — евакуюйтеся в безпечніші регіони. Збережіть життя”, — додав посадовець.

За допомогою стосовно евакуації до місцевої влади звернутися можна за номером телефону:

+38 (093) 42-01-883

Нагадаємо, стрільці-зенітники ППО 12-ї бригади “Азов” та бійці Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції “Лють” врятували з-під завалів атакованого росіянами будинку жительку Костянтинівки.