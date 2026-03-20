Росіяни вдарили по Костянтинівці дроном — поранена цивільна жінка

У Костянтинівці 20 березня зафіксували нове влучання російського FPV-дрона по житловому кварталу, внаслідок атаки поранень зазнала місцева мешканка. Вона самостійно дісталася Дружківки та звернулася до лікарів.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

“Сьогодні ворог вчергове атакував житловий сектор Костянтинівки. Окупанти продовжують застосовувати терористичну тактику, спрямовану проти цивільного населення. Зафіксовано влучання ворожого FPV-дрону. Удар прийшовся на подвір’я одного з приватних будинків міста. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад житлової будівлі”, — зазначив начальник МВА Сергій Горбунов.

Він додав, що поранена жінка вже отримує необхідну допомогу, а також закликав цивільних не зволікати з евакуацією з громади, адже безпекова ситуація там погіршується.

З питань безкоштовної евакуації жителів громади закликають звертатися за номером:

+38 (093) 42-01-883

Нагадуємо, зранку 20 березня російський FPV-дрон вдарив по евакуаційному автомобілю гуманітарної місії “Проліска” в Олексієво-Дружківці на Донеччині. Внаслідок удару одразу загинула одна цивільна, ще троє евакуйованих зазнали поранень різної тяжкості. Ще одну людину медики не змогли врятувати, кількість загиблих зросла до двох.