Обстріли Костянтинівки 30 вересня 2025-го: є поранені

30 вересня російські війська били по Костянтинівці. Через ці удари зазнали поранень цивільні. У місті фіксували руйнування інфраструктури.
Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
За його даними, росіяни декілька разів били по місту 30 вересня. Загалом жертвами окупантів стали двоє людей — усі поранені.
У населеному пункті також фіксують руйнування фасадів домівок.
“Чергові атаки по Костянтинівці свідчать про цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, що створює загрозу життю мирного населення”, — написав посадовець.
Він вкотре закликав цивільних виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації можна звертатися за номерами:
Нагадаємо, не менш як 1,9 тисячі разів росіяни атакували житлові квартали та лінію фронту Донецької області упродовж доби 29 вересня. Жертвами цих атак стали 11 людей — троє загинули, ще вісім дістали поранень.