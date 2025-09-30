Обстріли Костянтинівки 30 вересня 2025-го: є поранені

Наслідки російських атак у Костянтинівці 30 вересня 2025-го. Фото: Сергій Горбунов

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

30 вересня російські війська били по Костянтинівці. Через ці удари зазнали поранень цивільні. У місті фіксували руйнування інфраструктури.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, росіяни декілька разів били по місту 30 вересня. Загалом жертвами окупантів стали двоє людей — усі поранені.

У населеному пункті також фіксують руйнування фасадів домівок.

“Чергові атаки по Костянтинівці свідчать про цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, що створює загрозу життю мирного населення”, — написав посадовець.

Він вкотре закликав цивільних виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації можна звертатися за номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, не менш як 1,9 тисячі разів росіяни атакували житлові квартали та лінію фронту Донецької області упродовж доби 29 вересня. Жертвами цих атак стали 11 людей — троє загинули, ще вісім дістали поранень.