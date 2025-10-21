Росіяни вдарили по Костянтинівці 21 жовтня: є поранений

Наслідки російської атаки в Костянтинівці 21 жовтня 2025-го. Фото: Сергій Горбунов

21 жовтня російські війська вчергове атакували Костянтинівку. Через удар поранень дістав місцевий житель. У місті також фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, війська країни-агресорки вдарили по Костянтинівці з авіації. Поранень дістав місцевий житель — на момент атаки він був у власній домівці.

Серед іншого, у місті фіксували руйнування інфраструктури. Зокрема, окупанти пошкодили фасад приватної домівки.

Місцевих вкотре закликали виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуацію можна звертатися за цими номерами телефонів:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, 2026 російських обстрілів по лінії фронту та житловому сектору зафіксували правоохоронці протягом 20 жовтня. За добу на Донеччині, йдеться у зведенні від поліції, загинула одна цивільна людина.