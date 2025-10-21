Росіяни вдарили по Костянтинівці 21 жовтня: є поранений

Підтримайте Вільне Радіо
21 жовтня російські війська вчергове атакували Костянтинівку. Через удар поранень дістав місцевий житель. У місті також фіксують руйнування цивільної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
За його даними, війська країни-агресорки вдарили по Костянтинівці з авіації. Поранень дістав місцевий житель — на момент атаки він був у власній домівці.
Серед іншого, у місті фіксували руйнування інфраструктури. Зокрема, окупанти пошкодили фасад приватної домівки.
Місцевих вкотре закликали виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуацію можна звертатися за цими номерами телефонів:
Нагадаємо, 2026 російських обстрілів по лінії фронту та житловому сектору зафіксували правоохоронці протягом 20 жовтня. За добу на Донеччині, йдеться у зведенні від поліції, загинула одна цивільна людина.