Обстріли Костянтинівки 20 жовтня: є загиблий

Наслідки російських атак на Костянтинівку 20 жовтня. Фото: Сергій Горбунов

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

20 жовтня війська країни-агресорки двічі атакували прифронтову Костянтинівку. Через один з обстрілів дістав поранень цивільних житель. У місті фіксували руйнування інфраструктури.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, від початку доби 20 жовтня місто зазнало двох атак з боку російських військ.

Перший інцидент стався вранці: окупанти вдарили по Костянтинівці з авіації — били бомбами “ФАБ-250”. За наявною інформацією, постраждалих не було.

У другому випадку місто зазнало обстрілу зі ствольної артилерії. Через атаку загинула цивільна. На момент обстрілу людина була у своїй домівці.

Крім того, у населеному пункті фіксували руйнування фасаду приватного будинку. Місцевих вкотре закликали виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації потрібно звертатися за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, через російські обстріли 19 жовтня на підконтрольній частині Донеччини серед цивільних ніхто не загинув, однак поранень загалом зазнали шестеро людей. Правоохоронці фіксували 2169 атак із різних видів зброї по території регіону. Вони були спрямовані не лише на лінію фронту, а й на житлові квартали 11 населених пунктів.