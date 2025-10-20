Наслідки російських атак у Донецькій області за 19 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

За попередніми даними від поліції, через російські обстріли 19 жовтня на Донеччині серед цивільних ніхто не загинув, однак поранень загалом зазнали шестеро людей. Правоохоронці фіксували 2169 атак із різних видів зброї по території регіону. Вони були спрямовані не лише на лінію фронту, а й на житлові квартали 11 населених пунктів.

Найбільше поранених було у Костянтинівці та Дружківці

Під вогнем 19 жовтня, пише поліція, перебували 11 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман і Слов’янськ, селища Малотаранівка, Олексієво-Дружківка, села Андріївка, Гришине, Криниці та Старорайське.

По Костянтинівці росіяни били зі ствольної артилерії — поранень зазнали двоє чоловіків 48 та 58 років, пошкоджений багатоквартирний будинок. На Дружківку загарбники спрямували сім дронів різного типу, поранень зазнали двоє цивільних — чоловік і жінка віком 73 та 74 роки. Постраждали чотири багатоквартирні та один приватний будинок, а також два авто.

В Олексієво-Дружківці через влучання FPV-дрона по цивільній вантажівці поранень зазнав 49-річний чоловік. Один поранений віком 70 років є у Старорайському, росіяни били по селу дронами типу “Шахед”, через що пошкоджені три домоволодіння.

Ще у низці населених пунктів є руйнування цивільної інфраструктури через обстріли:

у Краматорську через удар БпЛА “Молнія-2” постраждали два багатоквартирні будинки й три цивільні авто, у Малотаранівці – приватний будинок;

в Андріївці через влучання FPV-дрона зазнав руйнувань заклад освіти;

по Слов’янську росіяни били п’ятьма дронами — пошкоджені три приватні будинки, корпус оздоровчого комплексу, нежитлове приміщення та заклад освіти;

у Лимані постраждали один багатоквартирний та два приватні будинки, а також адмінбудівля;

у Гришиному, що в Покровському районі, пошкоджений житловий будинок.

Після опівночі Росія вдарила дроном по лікарні в Дружківці, а також атакувала Краматорськ. До поліції ще не надходило інформації про загибель чи поранення цивільних через ці удари.

Загалом за добу постраждали 30 цивільних об’єктів, з них 19 житлових будинків, уточнюють правоохоронці.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем також були Покровськ, Сіверськ та Святогірськ.

Найбільше атак — на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку 19 жовтня російські загарбники шість разів атакували позиції Сил оборони України, намагаючись просунутися вперед поблизу Дробишевого, Середнього, Новоселівки та Мирного;

19 жовтня російські загарбники шість разів атакували позиції Сил оборони України, намагаючись просунутися вперед поблизу Дробишевого, Середнього, Новоселівки та Мирного; на Слов’янському напрямку росіяни двічі атакували у районах Серебрянки та Ямполя;

росіяни двічі атакували у районах Серебрянки та Ямполя; на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 24 атаки в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки;

загарбники здійснили 24 атаки в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки; на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 58 штурмів і наступів російських військових у районах Шахового, Володимирівки, Родинського, Новоекономічного, Червоного Лиману, Мирнограда, Сухого Яру, Звірового, Котлиного, Покровська, Удачного, Філії, Променя, Лисівки, Молодецького, Дачного та в напрямку Новопавлівки;

Сили оборони зупинили 58 штурмів і наступів російських військових у районах Шахового, Володимирівки, Родинського, Новоекономічного, Червоного Лиману, Мирнограда, Сухого Яру, Звірового, Котлиного, Покровська, Удачного, Філії, Променя, Лисівки, Молодецького, Дачного та в напрямку Новопавлівки; на Олександрівському напрямку російські сили 24 рази атакували позиції ЗСУ у напрямку Орестополя, а також поблизу Андріївки-Клевцового, Воскресенки, Олександрограда, Вишневого, Вербового, Січневого, Вороного, Соснівки, Новогригорівки та Новомиколаївки.

