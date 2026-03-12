Росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії: загинула місцева

Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

12 березня російські війська атакували оточену боями Костянтинівку зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу загинула цивільна жителька.

Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, війська країни-агресорки вдарили по житловому сектору Костянтинівки зі ствольної артилерії. Один зі снарядів влучив поблизу приватного будинку, розповів Горбунов. Через атаку загинула цивільна.

“Чоловік постраждалої негайно доставив її до хірургічного відділення лікарні у Краматорську для надання невідкладної допомоги. На жаль, попри зусилля медиків, жінка померла. Отримані поранення виявилися несумісними з життям”, — написав посадовець.

Він уточнив, що наразі провести слідчі дії на місці обстрілу неможливо через постійні обстріли з боку окупантів.

Нагадаємо, 1288 російських ударів по підконтрольній частині Донецької області нарахувала поліція за добу 11 березня. Атаки армії країни-агресорки були спрямовані як на житлові квартали регіону, так і на лінію фронту. Поліція фіксувала удари по шести населених пунктах Донеччини, однак обласна влада повідомляє про більшу кількість влучань.