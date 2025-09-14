Обстріл Костянтинівки 14 вересня: є поранені

Наслідки російських атак у Костянтинівці 14 вересня 2025-го. Фото: Сергій Горбунов

14 вересня окупанти вчергове атакували прифронтову Костянтинівку. Через одну з атак поранень зазнали двоє цивільних. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, російські війська використали РСЗВ “Смерч” для атаки по місту. Поранень дістали двоє цивільних людей.

Також ракети пошкодили фасад багатоповерхівки та адміністративної будівлі місцевої клініки. Ще один снаряд поцілив в інший район міста — зруйнував фасад адмінбудівлі та пошкодив домівки.

“Чергові удари по мирному місту ще раз доводять, що російські війська цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі, створюючи загрозу життю та безпеці мирних мешканців. Закликаємо мешканців Костянтинівки не зволікати та евакуюватися у безпечніші регіони”, — написав посадовець.

З питань евакуації можна звертатися за цим номерами телефонів:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, понад 2,3 тисячі російських ударів фіксували у Донецькій області упродовж минулої доби. Жертвами цих атак стали 18 людей, з яких четверо — загинули. Найбільше цивільних постраждали у прифронтовій Костянтинівці.