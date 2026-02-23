Наслідки російської атаки на Краматорськ 23 лютого 2026 року. Фото: Краматорська МВА

23 лютого російські війська вчергове атакували Краматорськ. Внаслідок обстрілу поранень зазнав місцевий житель. Остаточні наслідки поки зʼясовують.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Близько 13:55 війська країни-агресорки атакували Краматорськ. За даними місцевої влади, російський ударний БпЛА влучив поряд з продовольчою крамницею.

Поранень зазнав 42-річний чоловік. Йому вже надають медичну допомогу в лікарні.

Остаточні наслідки зʼясовують.

Нагадаємо, за добу російські військові завдали по підконтрольній українському уряду частині Донецької області 1 447 ударів. Вони були спрямовані на лінію фронту та житловий сектор. Серед цивільних через ці атаки ніхто, попередньо, не загинув, однак є п’ятеро поранених. На фронті водночас триває російський наступ.