Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
23 лютого російські війська вчергове атакували Краматорськ. Внаслідок обстрілу поранень зазнав місцевий житель. Остаточні наслідки поки зʼясовують.
Про це повідомили у Краматорській МВА.
Близько 13:55 війська країни-агресорки атакували Краматорськ. За даними місцевої влади, російський ударний БпЛА влучив поряд з продовольчою крамницею.
Поранень зазнав 42-річний чоловік. Йому вже надають медичну допомогу в лікарні.
Остаточні наслідки зʼясовують.
Нагадаємо, за добу російські військові завдали по підконтрольній українському уряду частині Донецької області 1 447 ударів. Вони були спрямовані на лінію фронту та житловий сектор. Серед цивільних через ці атаки ніхто, попередньо, не загинув, однак є п’ятеро поранених. На фронті водночас триває російський наступ.