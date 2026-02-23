Наслідки російських атак у Донецькій області, 22 лютого 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Згідно з підрахунками поліції, за добу російські військові завдали по підконтрольній українському уряду частині Донецької області 1 447 ударів. Вони були спрямовані на лінію фронту та житловий сектор. Серед цивільних через ці атаки ніхто, попередньо, не загинув, однак є п’ятеро поранених. На фронті водночас триває російський наступ.

У Дружківці та Краматорську були поранені

Загалом за добу 22 лютого на Донеччині, пише поліція, під вогнем перебували сім населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Малотаранівка та Райгородок, села Дмитрівка, Золоті Пруди, а також Малинівка. Влучання по цих населених пунктах фіксували з авіації та артилерії, а також дронами.

На Дружківку росіяни скинули чотири авіабомби — поранень зазнали четверо людей. У місті пошкоджені десять приватних будинків, котельня, гаражний кооператив і сміттєвоз.

По Краматорську росіяни вдарили FPV-дроном, там поранена ще одна людина.

У низці інших населених пунктів обійшлося без загибелі та поранення цивільних, але є руйнування внаслідок влучань:

по Слов’янську росіяни вдарили двома БПЛА “Молнія-2” — пошкоджені три приватні будинки, магазин і чотири кіоски на ринку;

по Миколаївці росіяни били дронами — постраждали один багатоквартирний і два приватні будинки, об’єкт інфраструктури та три автомобілі;

Малотаранівку російські війська обстріляли з РСЗВ “Торнадо-С” — руйнувань зазнали три приватні будинки;

у Малинівці пошкоджені 16 приватних осель;

по Райгородку росіяни вдарили безпілотниками — постраждали два приватні будинки та заклад освіти;

у Золотих Прудах пошкоджені приватний будинок і зернозбиральний комбайн;

у Дмитрівці зазнав руйнувань заклад освіти.

Руйнувань, підрахували в поліції, зазнали 53 цивільних об’єкти, з них 38 — житлові будинки.

Удари продовжились після опівночі: о 00:15 росіяни вдарили дроном по селищу Біленьке — постраждав приватний будинок.

Під вогнем були також Золотий Колодязь, Торецьке та Різниківка, уточнив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ще 26 штурмів зупинили українські військові під Покровськом

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові шість разів атакували, намагаючись просунутися вперед у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Олександрівки та Ставків;

у районах Платонівки, Різниківки та Закітного на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили шість спроб окупантів просунутися вперед;

російські сили один раз намагались просунутися на позиції ЗСУ в районі Васюківки на Краматорському напрямку ;

15 атак у районах Плещіївки, Софіївки та у бік Іллінівки, Костянтинівки та Степанівки здійснили армійці країни-агресорки на Костянтинівському напрямку ;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 26 штурмових та наступальних дій загарбників у районах Родинського, Покровська, Удачного, Філії та у бік Білицького, Гришиного та Новопідгороднього;

у районах Степового, Калинівського, Тернового та у бік Нового Запоріжжя на Олександрівському напрямку окупанти ще шість разів атакували позиції Сил оборони.

Нагадаємо, українські військові спростували заяви загарбників про окупацію селища Ямполя, розташованого у Лиманській громаді. Станом на вечір 22 лютого, згідно з заявою угруповання військ “Схід”, населений пункт залишався під контролем Сил оборони. Загарбники намагаються взяти селище під контроль не лише за допомогою піхотних атак, а й використовуючи бронетехніку.