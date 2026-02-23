Підтримати
За добу на Донеччині не гинули цивільні, але є п’ятеро поранених: як минуло 22 лютого в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Згідно з підрахунками поліції, за добу російські військові завдали по підконтрольній українському уряду частині Донецької області 1 447 ударів. Вони були спрямовані на лінію фронту та житловий сектор. Серед цивільних через ці атаки ніхто, попередньо, не загинув, однак є п’ятеро поранених. На фронті водночас триває російський наступ.

У Дружківці та Краматорську були поранені

Загалом за добу 22 лютого на Донеччині, пише поліція, під вогнем перебували сім населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Малотаранівка та Райгородок, села Дмитрівка, Золоті Пруди, а також Малинівка. Влучання по цих населених пунктах фіксували з авіації та артилерії, а також дронами.

На Дружківку росіяни скинули чотири авіабомби — поранень зазнали четверо людей. У місті пошкоджені десять приватних будинків, котельня, гаражний кооператив і сміттєвоз.

По Краматорську росіяни вдарили FPV-дроном, там поранена ще одна людина.

У низці інших населених пунктів обійшлося без загибелі та поранення цивільних, але є руйнування внаслідок влучань:

  • по Слов’янську росіяни вдарили двома БПЛА “Молнія-2” — пошкоджені три приватні будинки, магазин і чотири кіоски на ринку;
  • по Миколаївці росіяни били дронами — постраждали один багатоквартирний і два приватні будинки, об’єкт інфраструктури та три автомобілі;
  • Малотаранівку російські війська обстріляли з РСЗВ “Торнадо-С” — руйнувань зазнали три приватні будинки;
  • у Малинівці пошкоджені 16 приватних осель;
  • по Райгородку росіяни вдарили безпілотниками — постраждали два приватні будинки та заклад освіти;
  • у Золотих Прудах пошкоджені приватний будинок і зернозбиральний комбайн;
  • у Дмитрівці зазнав руйнувань заклад освіти.

Руйнувань, підрахували в поліції, зазнали 53 цивільних об’єкти, з них 38 — житлові будинки.

Удари продовжились після опівночі: о 00:15 росіяни вдарили дроном по селищу Біленьке — постраждав приватний будинок.

Під вогнем були також Золотий Колодязь, Торецьке та Різниківка, уточнив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Наслідки російських атак у Донецькій області за 22 лютого 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо
Наслідки авіаударів по Дружківці на Донеччині — зруйновані оселі та комунальна інфраструктура
Наслідки російських атак у Донецькій області, 22 лютого 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини
Російські удари по Дружківці 22 лютого — пошкоджені приватні будинки, котельня та гаражний кооператив
Наслідки російських атак у Донецькій області, 22 лютого 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Ще 26 штурмів зупинили українські військові під Покровськом

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові шість разів атакували, намагаючись просунутися вперед у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Олександрівки та Ставків;
  • у районах Платонівки, Різниківки та Закітного на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили шість спроб окупантів просунутися вперед;
  • російські сили один раз намагались просунутися на позиції ЗСУ в районі Васюківки на Краматорському напрямку;
  • 15 атак у районах Плещіївки, Софіївки та у бік Іллінівки, Костянтинівки та Степанівки здійснили армійці країни-агресорки на Костянтинівському напрямку;
  • на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 26 штурмових та наступальних дій загарбників у районах Родинського, Покровська, Удачного, Філії та у бік Білицького, Гришиного та Новопідгороднього;
  • у районах Степового, Калинівського, Тернового та у бік Нового Запоріжжя на Олександрівському напрямку окупанти ще шість разів атакували позиції Сил оборони.

Нагадаємо, українські військові спростували заяви загарбників про окупацію селища Ямполя, розташованого у Лиманській громаді. Станом на вечір 22 лютого, згідно з заявою угруповання військ “Схід”, населений пункт залишався під контролем Сил оборони. Загарбники намагаються взяти селище під контроль не лише за допомогою піхотних атак, а й використовуючи бронетехніку.

