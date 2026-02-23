Ямпіль на мапі DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Українські військові спростували заяви загарбників про окупацію селища Ямполя, розташованого у Лиманській громаді. Станом на вечір 22 лютого, згідно з заявою угруповання військ “Схід”, населений пункт залишався під контролем Сил оборони. Загарбники намагаються взяти селище під контроль не лише за допомогою піхотних атак, а й використовуючи бронетехніку.

Про це йдеться у вечірній УВ “Схід”, опублікованій наприкінці доби 22 лютого.

“Попередні спроби використання бойової техніки у напрямку Ямполя були зупинені нашими підрозділами.Зокрема, екіпажами ударних дронів було знищено танк. Піхотні групи ворога зазнають систематичного вогневого ураження та знищуються. Ямпіль — під контролем підрозділів Сил оборони України”, — йдеться у заяві УВ “Схід”.

Там зазначили, що у напрямку населеного пункту зростає тиск з боку армії країни-агресорки. Там регулярно фіксують спроби інфільтрації російської піхоти.

Також за неповну добу 22 лютого росіяни провели десять наступальних дій на Костянтинівському напрямку (три атаки станом на вечір тривали), а також 23 атаки — на Покровському напрямку. Там, уточнили військові, ситуація й надалі залишається складною.

“Противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда. Ситуація залишається складною. В умовах розширення кілзони (зони ураження дронами, — ред.) та постійної активності ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується”, — стверджують військові.

Українські оборонці застосовують посилену аеророзвідку, мінування та блокування логістики росіян для протидії атакам загарбників. Також працюють дронові підрозділи й артилерія, за минулу добу вдалося відбити не менше 23 атак, стверджують в УВ “Схід”.

Аналітичний проєкт DeepState маркує Ямпіль як частково окупований населений пункт. Втім, більшу частину його території відносять до так званого району проникнення (цей термін аналітики почали використовувати замість “сірої зони”).

Нагадаємо, російські війська намагаються відправити більше груп до Закітного на Слов’янському напрямку. Якщо окупантам вдасться захопити селище, вони зможуть заблокувати українську логістику до більш дальніх населених пунктів відтинку.