Наслідки російської атаки на Краматорськ 19 березня 2026-го. Фото: Краматорська МВА

19 березня російські війська атакували Краматорськ. Внаслідок обстрілу поранень зазнали двоє цивільних. Окупанти також пошкодили автівки.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

О 13:30 російські війська вдарили по дорожній інфраструктурі міста. Атакували БпЛА “Ланцет”.

За даними військової адміністрації, поранень зазнали чоловіки 1949 та 1957 років народження. Стан не важкий, уточнили посадовці.

У місті фіксували пошкодження трьох автівок.

Нагадаємо, 1380 ударів із боку російських загарбників по підконтрольній частині Донеччини зафіксувала поліція за добу 18 березня. Атаки призвели до загибелі цивільних мешканців, їх фіксували у Лимані та Райгородку. На фронті триває російський наступ, найбільше атак — у районі Покровська та Костянтинівки.