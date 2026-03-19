1380 ударів із боку російських загарбників по підконтрольній частині Донеччини зафіксувала поліція за добу 18 березня. Атаки призвели до загибелі цивільних мешканців, їх фіксували у Лимані та Райгородку. На фронті триває російський наступ, найбільше атак — у районі Покровська та Костянтинівки.
Не менше семи населених пунктів були під вогнем
Правоохоронці, як йдеться у зведенні від поліції, фіксували удари 18 березня по містах Дружківка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та Слов’янськ, селищах Красноторка та Райгородок.
Через обстріли у Лимані загинула цивільна людина. Ще одне життя обірвалося внаслідок атак по Райгородку Миколаївської громади.
Загалом за добу на Донеччині відомо про загибель двох цивільних, у низці населених пунктів регіону фіксують руйнування:
по Краматорську росіяни завдали били чотири рази, використовуючи 250-кілограмову авіабомбу, безпілотник “Герань-2” і два FPV-дрони — пошкоджені багатоквартирний будинок, торговий центр, кафе, підприємство та 11 цивільних авто;
у Красноторці об’єкт інфраструктури зазнав руйнувань внаслідок обстрілів;
Слов’янськ росіяни обстріляли двома безпілотниками “КУБ-10Е” — пошкоджені два приватні будинки;
у Миколаївці постраждав приватний будинок;
по Дружківці росіяни вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю, транспорт знищений.
Руйнувань, уточнили у поліції, зазнав 21 цивільний об’єкт, з них чотири — житлові будинки.
Оріхуватка та Різниківка також були під вогнем, уточнив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Покровський та Костянтинівський напрямок залишаються у центрі уваги загарбників
згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманськомунапрямку російські військові атакували 13 разів у бік Лиману, Дробишевого, Ставків, Діброви та в районах Нововодяного й Новоєгорівки, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ;
на Слов’янськомунапрямку сім спроб окупантів просунутися вперед зафіксовано в районах Ямполя, Платонівки та у бік Різниківки й Рай-Олександрівки;
в районах Голубівки, Привілля, Міньківки, Никифорівки та у бік Малинівки — сім спроб російських сил покращити своє становище на Краматорському напрямку;
32 атаки провели загарбники на Костянтинівськомунапрямку — в районах Плещіївки, Іванопілля, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки та у бік Костянтинівки, Іллінівки й Новопавлівки;
на Покровськомунапрямку, за уточненою інформацією, зафіксовані 54 штурмові дії армійців країни-агресорки в районах Торецького, Родинського, Затишка, Мирнограда, Покровська, Удачного, Котлиного, Молодецького, Новомиколаївки, Філії та у бік Кучерового Яру, Вільного, Новоолександрівки, Шевченка, Гришиного, Муравки, Новопідгородного, Новопавлівки;
на Олександрівськомунапрямку російські військові атакували чотири рази в районах Зеленого Гаю, Степового та Рибного.