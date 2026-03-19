Наслідки обстрілів у Донецькій області за 18 березня 2026 року.

1380 ударів із боку російських загарбників по підконтрольній частині Донеччини зафіксувала поліція за добу 18 березня. Атаки призвели до загибелі цивільних мешканців, їх фіксували у Лимані та Райгородку. На фронті триває російський наступ, найбільше атак — у районі Покровська та Костянтинівки.

Не менше семи населених пунктів були під вогнем

Правоохоронці, як йдеться у зведенні від поліції, фіксували удари 18 березня по містах Дружківка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та Слов’янськ, селищах Красноторка та Райгородок.

Через обстріли у Лимані загинула цивільна людина. Ще одне життя обірвалося внаслідок атак по Райгородку Миколаївської громади.

Загалом за добу на Донеччині відомо про загибель двох цивільних, у низці населених пунктів регіону фіксують руйнування:

по Краматорську росіяни завдали били чотири рази, використовуючи 250-кілограмову авіабомбу, безпілотник “Герань-2” і два FPV-дрони — пошкоджені багатоквартирний будинок, торговий центр, кафе, підприємство та 11 цивільних авто;

у Красноторці об’єкт інфраструктури зазнав руйнувань внаслідок обстрілів;

Слов’янськ росіяни обстріляли двома безпілотниками “КУБ-10Е” — пошкоджені два приватні будинки;

у Миколаївці постраждав приватний будинок;

по Дружківці росіяни вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю, транспорт знищений.

Руйнувань, уточнили у поліції, зазнав 21 цивільний об’єкт, з них чотири — житлові будинки.

Оріхуватка та Різниківка також були під вогнем, уточнив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський та Костянтинівський напрямок залишаються у центрі уваги загарбників

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували 13 разів у бік Лиману, Дробишевого, Ставків, Діброви та в районах Нововодяного й Новоєгорівки, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ;

на Слов’янському напрямку сім спроб окупантів просунутися вперед зафіксовано в районах Ямполя, Платонівки та у бік Різниківки й Рай-Олександрівки;

в районах Голубівки, Привілля, Міньківки, Никифорівки та у бік Малинівки — сім спроб російських сил покращити своє становище на Краматорському напрямку;

32 атаки провели загарбники на Костянтинівському напрямку — в районах Плещіївки, Іванопілля, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки та у бік Костянтинівки, Іллінівки й Новопавлівки;

на Покровському напрямку , за уточненою інформацією, зафіксовані 54 штурмові дії армійців країни-агресорки в районах Торецького, Родинського, Затишка, Мирнограда, Покровська, Удачного, Котлиного, Молодецького, Новомиколаївки, Філії та у бік Кучерового Яру, Вільного, Новоолександрівки, Шевченка, Гришиного, Муравки, Новопідгородного, Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку російські військові атакували чотири рази в районах Зеленого Гаю, Степового та Рибного.

Нагадаємо, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що тристоронній формат мирних переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Росією нині призупинений, проте учасники продовжують консультації стосовно обміну полоненими.