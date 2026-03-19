Перемовини у Женеві 17 лютого.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що тристоронній формат мирних переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Росією нині призупинений, проте учасники продовжують консультації стосовно обміну полоненими.

Про це російський посадовець повідомив в інтерв’ю газеті “Известия”.

“Тристороння група — на паузі”, — зазначив Пєсков, додавши, що контакти з Україною у напрямку обміну полоненими досі тривають.

Речник МЗС України Георгій Тихий 18 березня зазначив, що причиною призупинки перемовин стали події на Близькому Сході. Там від 28 лютого триває операція США та Ізраїлю проти Ірану.

“Кілька разів уже переносилися наступні консультації тристоронні України, Росії, США. І станом на зараз вони теж перенесені. Тобто від них не відмовлялися, їх не скасовували, просто вони відтерміновані в часі.

Тут не треба шукати якесь подвійне дно, так би мовити. Дійсно увага США зараз повністю сконцентрована на Близькому Сході. І в таких умовах. Тому на паузі зараз переговорний трек, хоча команди між собою спілкуються щодня”, — уточнив речник.

Поки останній раунд тристоронніх перемовин між Україною, Росією та США відбувся у Женеві 18 лютого. На ньому, зокрема, домовилися про обмін полоненими у форматі 500 на 500. Він відбувся у два етапи 5 та 6 березня.