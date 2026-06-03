Росіяни вдарили по Краматорську 3 червня: є постраждалі

Наслідки російської атаки на Краматорськ 3 червня. Фото: Донецька ОВА

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3 червня російські війська атакували Краматорськ. Попередньо, є загиблі та поранені цивільні.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, війська країни-агресорки завдали двох авіаударів по Краматорську. Остаточні наслідки атаки зʼясовують, попередньо, є постраждалі серед цивільного населення.

Нині на місці працюють всі відповідні служби, зазначили посадовці.

Як передає кореспондент Вільного Радіо, окупанти атакували місто близько 16:25.

Оновлено: росіяни поцілили у житлову забудову, розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Точну кількість жертв та обсяги завданої шкоди встановлюють. Наразі відомо про трьох загиблих та одного пораненого.

На місці працюють всі відповідальні служби, відбувається пошуково-рятувальна операція.

Оновлено: війська країни-агресорки атакували Краматорськ о 16:13, уточнили у прокуратурі Донецької області. За їхніми даними, боєприпаси поцілили неподалік багатоквартирних будинків.

Станом на 18:40 відомо про трьох загиблих цивільних, ще четверо зазнали поранень.

Нагадаємо, 3 червня евакуаційний екіпаж гуманітарної місії “Проліска” потрапив під удар FPV-дроном під час роботи у Дружківці. Безпілотник влучив у дах авто над кабіною водія — він не постраждав.