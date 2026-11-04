Росіяни вдарили по лікарні в Словʼянську 4 листопада

Наслідки російського удару по лікарні в Словʼянську, 4 листопада 2026 року. Фото: Словʼянська МВА

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4 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували будівлю непрацюючої лікарні в Словʼянську. Через удар ніхто не постраждав, однак є руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, 4 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували прифронтовий Словʼянськ. Обстріл стався близько 11 години.

Окупанти поцілили по непрацюючому медичному закладу в центральній частині міста. Ця будівля — памʼятка архітектури, де ще на початку 20 століття рятували життя людей.

Разом із тим внаслідок атаки зазнали руйнувань й інші корпуси медзакладу, приватні будинки. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, поліція за добу зафіксувала ще 1 791 атаку з боку російських військ по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області. Внаслідок обстрілів вкотре не обійшлося без загибелі цивільних мешканців: два життя обірвалися в Краматорську та Ясногірці. Також за добу було восьмеро поранених, а на фронті триває російський наступ.