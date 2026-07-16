Малотаранівка та Надія на мапі. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

16 липня росіяни атакували ще два населені пункти регіону — Малотаранівку в Краматорській та Надію в Олександрівській громадах. Через ці атаки загинула людина, ще одна дістала поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, через російську атаку на Малотаранівку у Краматорській громаді дістала поранень людина. Окупанти атакували селище FPV-дроном.

Окрім цього, війська країни-агресорки били по Надії Олександрівської громади — там загинув 47-річний чоловік. Загарбники пошкодили автівку.

“Росіяни знову полюють на цивільних — на людей у власних селах і містах, на автівки, підприємства, звичайне повсякденне життя. Це свідомий терор, мета якого — вбивати й залякувати”, — написав Вадим Філашкін.

Оновлено: російські війська атакували за допомогою FPV-дрону селище Малотаранівка Краматорської громади. Закриту черепно-мозкову й мінно-вибухову травми та осколкове поранення дістав 64-річний цивільний, розповіли у прокуратурі Донецької області.

Крім того, під приціл росіян потрапило село Надія Олександрівської громади. Там БпЛА “Ланцет” поцілив по автомобілю, внаслідок чого загинув водій — йому було 46 років, а не 47, як раніше зазначав голова ОВА

Нагадаємо, на початку доби 16 липня російські військові завдали удару по Краматорську: під вогнем опинилося одне з поштових відділень у місті.