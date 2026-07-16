Наслідок влучання по Краматорську, 16 липня 2026 року. Фото: Олександр Гончаренко

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На початку доби 16 липня російські військові завдали удару по Краматорську: під вогнем опинилося одне з поштових відділень у місті.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки поранені троє цивільних.

Остаточні наслідки атаки встановлюють.

Оновлено: начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що станом на 12:43 кількість поранених у Краматорську зросла до 4 людей. Попередньо, пошкоджені підприємство, заклад громадського харчування (він не працював). Також постраждала одна автівка.

Нагадаємо, 16 липня росіяни атакували ще два населені пункти регіону — Малотаранівку в Краматорській та Надію в Олександрівській громадах. Через ці атаки загинула людина, ще одна дістала поранень.