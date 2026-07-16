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На початку доби 16 липня російські військові завдали удару по Краматорську: під вогнем опинилося одне з поштових відділень у місті.
Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки поранені троє цивільних.
Остаточні наслідки атаки встановлюють.
Оновлено: начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що станом на 12:43 кількість поранених у Краматорську зросла до 4 людей. Попередньо, пошкоджені підприємство, заклад громадського харчування (він не працював). Також постраждала одна автівка.
Нагадаємо, 16 липня росіяни атакували ще два населені пункти регіону — Малотаранівку в Краматорській та Надію в Олександрівській громадах. Через ці атаки загинула людина, ще одна дістала поранень.