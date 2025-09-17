Приєднатись до спільноти
RU
Приєднатись до спільноти

Росіяни вдарили по Новодонецькому: є поранені, зокрема дитина

Богдан Комаровський
Читати російською
Обстріл Новодонецького 17 вересня 2025 року: серед поранених дитина
Наслідки російської атаки на Новодонецьке 17 вересня 2025 року. Фото: "Суспільне. Донбас"

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

17 вересня росіяни атакували селище Новодонецьке. Через цю атаку щонайменше троє людей дістали поранень, зокрема дитина. У населеному пункті фіксують руйнування інфраструктури. 

Про це пише “Суспільне. Донбас” з посиланням на очільника Новодонецької СВА Юрія Люльку.

За його даними, близько 8 ранку війська країни-агресорки атакували Новодонецьке — влучання фіксували поблизу житлової багатоповерхівки. Поранені щонайменше троє людей, серед них дитина.

Обстріл Новодонецького 17 вересня 2025 року: серед поранених дитина
Наслідки російської атаки на Новодонецьке 17 вересня 2025 року. Фото: “Суспільне. Донбас”

“У п’ятиповерховому будинку житловому майже всі вікна та балконні блоки зруйновані. Наразі троє поранених, в тому числі дитина 2014 року народження. Тривають ще заходи обстеження поліцією та вибухотехнічною службою”, — розповів Люлька.

Обстріл Новодонецького 17 вересня 2025 року: серед поранених дитина
Наслідки російської атаки на Новодонецьке 17 вересня 2025 року. Фото: “Суспільне. Донбас”

Він уточнив, що на місці удару рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Також працівники МВА встановлюють кількість пошкоджених будинків та загальні наслідки обстрілу.

Нагадаємо, за 16 вересня 2025 року поліція зафіксувала 2 043 ударів армії країни-агресорки по території Донецької області. Росіяни били по лінії фронту та 13 населених пунктах регіону, через що загинула одна цивільна людина, поранень зазнали ще дев’ятеро.

Завантажити ще...