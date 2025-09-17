Обстріл Новодонецького 17 вересня 2025 року: серед поранених дитина

Наслідки російської атаки на Новодонецьке 17 вересня 2025 року. Фото: "Суспільне. Донбас"

17 вересня росіяни атакували селище Новодонецьке. Через цю атаку щонайменше троє людей дістали поранень, зокрема дитина. У населеному пункті фіксують руйнування інфраструктури.

Про це пише “Суспільне. Донбас” з посиланням на очільника Новодонецької СВА Юрія Люльку.

За його даними, близько 8 ранку війська країни-агресорки атакували Новодонецьке — влучання фіксували поблизу житлової багатоповерхівки. Поранені щонайменше троє людей, серед них дитина.

“У п’ятиповерховому будинку житловому майже всі вікна та балконні блоки зруйновані. Наразі троє поранених, в тому числі дитина 2014 року народження. Тривають ще заходи обстеження поліцією та вибухотехнічною службою”, — розповів Люлька.

Він уточнив, що на місці удару рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Також працівники МВА встановлюють кількість пошкоджених будинків та загальні наслідки обстрілу.

Нагадаємо, за 16 вересня 2025 року поліція зафіксувала 2 043 ударів армії країни-агресорки по території Донецької області. Росіяни били по лінії фронту та 13 населених пунктах регіону, через що загинула одна цивільна людина, поранень зазнали ще дев’ятеро.